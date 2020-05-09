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İzmit Belediyesi'nden sokak hayvanlarına ambulans hizmeti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in projelerinden olan hayvan ambulansı hizmeti Pazartesi günü başlıyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in projelerinden olan hayvan ambulansı hizmeti Pazartesi günü başlıyor.


İzmit Belediyesi, sokaktaki küçük dostlarımız için çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in projelerinden biri olan ücretsiz hayvan ambulansı, yaralı sokak hayvanlarına ilk müdahaleyi yapmak için 11 Mayıs Pazartesi günü hizmete başlayacak. Hayvan dostu İzmit Belediyesi, İzmit'teki sokak hayvanlarının olası yaralanmalarına anında müdahale edebilmek için ücretsiz hayvan ambulansını devreye sokuyor. Böylece vatandaşlar, çevrelerinde hasta veya yaralı sokak hayvanlarına anında müdahale edilebilmesi için hayvan ambulansından ücretsiz olarak yararlanabilecek. Sahipsiz sokak hayvanları için müdahalenin gerektiği durumlarda vatandaşlar telefonlar belediyeyi arayarak hayvan ambulansı hizmeti alabilecek.


Hayvan ambulansı ile sahipsiz hayvanlara veteriner kontrolünde anında müdahale edilebilecek. İçerisinde sedye, kedi ve köpekler için ikişer adet kafes, muayene masası, ilk yardım seti ve oksijen tüpü bulunan donanımlı hayvan ambulansı ile İzmit Belediyesi, sokaktaki dostlarımızın yardımına koşacak.

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