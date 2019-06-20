İzmit Belediyesi'nden temizlik ihalesi

İzmit Belediyesi tarafından kent temizliği için gerekli araçların kiralanması ve temizlik malzemesi alım ihalesine 5 firma davet edildi. Belediyenin sosyal medya hesabından canlı olarak da yayınlanan ihaleye 3 firma katıldı. İki tur halinde gerçekleşen ihalenin ilk turunda firmalar tekliflerini ihale komisyonuna kapalı zarf ile teslim ettiler. Muhammen bedeli 11 milyon 968 bin 745 TL olan ihalenin ilk turunda verilen en düşük teklif 11 milyon 951 bin 110 TL olurken, verilen en yüksek teklif ise 12 milyon 940 bin 85 TL oldu. İhalenin ikinci turunda tekliflerini düşüren firmalardan gelen en düşük teklif 10 milyon 695 bin 88 TL olurken, en yüksek teklif ise 11 milyon 840 bin 135 TL oldu.

Teklifleri değerlendirecek olan komisyon ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak. İhaleyi kazanacak firmanın işi 6 ay süreyle 33'ü çöp kamyonu olmak üzere toplam 69 araç ile yapacağı kaydedildi.