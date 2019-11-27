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İzmit Belediyesi'nden temizlik sarf malzemesi alım ihalesi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen temizlik sarf malzemesi alımı ihalesine 2 firma teklif verdi.


İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün belediye hizmet binalarının temizlik işlerinde kullanılmak üzere temizlik sarf malzemesi alımı ihale gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ihalede 2 firma teklif verdi. Firmalar tarafından verilen en yüksek teklif, 211 bin 935 TL olurken, gelen en düşük teklif ise 169 bin 287 TL oldu. Yaklaşık Maliyeti 235 bin 213 TL olan ihale sonucunun tekliflerin ihale komisyonu tarafından incelenmesinin ardından açıklanacağı belirtildi.

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