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İzmit Belediyesinden üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti

İzmit Belediyesi tarafından, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan üniversite tercihlerinde öğrencilere yardımcı olmak için Belsa Plaza önünde ücretsiz tercih merkezi standı açıldı.


İzmit Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile Belsa Plaza önünde kurulan stantta, üniversite sınavlarına girip tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere tercihleri konusunda yardımcı olunuyor. Stantta İzmit Belediyesi ile İstanbul Aydın Üniversitesinden yetkililer, öğrencilere üniversiteler ve bölümleri hakkında bilgi verirken, öğrencilerin sorularını da yanıtlıyor. Öğrencilere tercih yapmaları konusunda ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen stant, üniversite tercihlerindeki son gün olan 14 Ağustos'a kadar her gün 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Öğrencilerle birlikte ebeveynlerinde yoğun ilgi gösterdiği standın ilk gününde, yüzlerce öğrenci üniversite başvuruları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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