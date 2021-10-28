İzmit Belediyesi'nden yabancı öğrencilere çevre konulu seminer

İzmit Belediyesi, İzmit Ortaokulu ev sahipliğinde yürütülen Erasmus Çevreci Değişim Programı "Lets Go Green" kapsamında kente gelen yabancı öğrencileri ağırlayarak çevre konulu seminer verdi.

Erasmus Çevreci Değişim Programı çerçevesinde Almanya, Fransa, Portekiz ve Letonya'dan İzmit Ortaokulu'na gelen toplam 16 öğrenci ve 8 öğretmen İzmit Belediyesi tarafından ağırlandı. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi ortaklığında, kente gelen yabancı öğrencilere çevre duyarlılığı bilinciyle ilgili seminer verildi. "İzmit Belediyesi Çevre Çalışmaları ve Geri Dönüşüm" başlıklı sunum, Strateji Geliştirme Müdürlüğü personeli Burak Ergelen tarafından İngilizce olarak yapıldı.

Seminerin devamında ise Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Elif Durna, çağımızın en büyük sorunlarından biri olan "İklim Değişikliği" konusunda yabancı misafirlere sunum yaptı. İzmit Belediyesi, günün sonunda Almanya, Fransa, Portekiz ve Letonya'dan gelen öğrenci ve öğretmenlere hediye takdim etti.