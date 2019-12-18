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İzmit Belediyesi'nden yoğun temizlik çalışması

İzmit Belediyesi ekipleri kentin dört bir yanında gece ve gündüz kapsamlı şekilde çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.


İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler gece ve gündüz kapsamlı olarak çevre temizliği işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Gece ekipleri kapalı pazar alanları ve ana arterlerde rutin olarak yıkama çalışmalarını gerçekleştirirken gündüz ekipleri rutin temizlik işlemlerinin yanı sıra, şehrin muhtelif yerlerinde çıkan inşaat atıkları ve ağaç dallarını rutin olarak topluyor.


Sanayi Mahallesi'nde boş araziye kimliği belirsiz şahıslarca atılan ve arasında kimyasal maddelerinde bulunduğu atıklar kepçe, kamyonlar yadımıyla titiz bir çalışma sonucu temizlendi. Kaçak atık dökümlerinin yapıldığı alanlardaki denetimlerini arttıracaklarını ifade eden belediye ekipleri, vatandaşlardan kaçak döküm yapan kişileri belediyeye bildirmelerini istedi.

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