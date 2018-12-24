İzmit Belediyesi'ne bir ödül daha

İzmit Kültür Tepesi Kentsel Tasarım Projesi "Sign Of The City Awards” ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen şehirlere yaşam değeri katan ve geliştiren projelerin ödüllendirildiği "Sign Of The City Awards” 2018'de İzmit Kültür Tepesi Kentsel Tasarım Projesi, Kent ve Mimarlık Kategorisinde en iyi kentsel tasarım ödülünü kazandı. Meta Peyzaj firmasından ödülü teslim alan Başkan Doğan, “Göreve geldiğimizde Saat Kulesi ve çevresi içler acısı bir durumdaydı. İnsanların özellikle akşamları gelip geçmekten çekindikleri bölgenin durumu atalarımızın kemiklerini sızlatıyordu. Bu duruma göz yumamazdık ve hemen bölge için proje hazırladık. 1. ve 2. etap çalışmalarıyla bölgeyi tarihimize yakışır hale getirdik. Artık Kültür Tepesi şehrimizin cazibe merkezi haline gelmiştir. Projemizin ödül alması bizlere ayrı bir gurur vermektedir” dedi.

Kültür Tepesi'nin proje çizimlerini yapan Meta Peyzaj firma sahibi Yılmaz Aktaş, “İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a bu ödülü teslim etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Başkanımızın istek ve yönlendirmeleriyle ortaya çıkan projenin böyle prestijli bir ödüle layık görülmesi bizi de çok gururlandırmaktadır” diye konuştu.