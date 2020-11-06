İzmit Belediyesinin eğitim desteğiyle öğrenciler tabletlerine kavuştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in “Kardeş Elleri” projesi üzerinden başlattığı “Askıda Tablet ve Bilgisayar” kampanyasında, belediye imkânlarıyla satın alınan yeni tabletler ihtiyaç sahibi ailelerinin çocuklarına teslim edildi.

Kardeş Eller projesinin Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında hayata geçirilmesiyle birlikte binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzü hayırseverlerin desteğiyle güldü. Bunun yanı sıra İzmit Belediyesi kendi imkanlarıyla da projeye maddi katkı sunmaya devam ediyor. İzmit Belediyesinin bu yıl pandemi nedeniyle yürürlükte olan uzaktan eğitim nedeniyle başlattığı “Askıda Tablet ve Bilgisayar” kampanyası kapsamında belediye imkanlarıyla alınan tabletler sosyal destek komisyonu tarafından onaylanan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla buluştu.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin öğrencilerle ve aileleriyle bir araya gelip tabletleri teslim etmesi sonucundan çocukların yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. İzmit Belediyesinin eğitime verdiği destekle uzaktan eğitim döneminde öğrencilerin derslerinden uzak kalmaması planlanıyor. Ayrıca “Askıda Tablet ve Bilgisayar” kampanyası devam ederken kampanyaya destek vermek isteyenler www.izmitkardeseller.com sayfasını ziyaret ederek güvenli bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere destek olabilir.

İzmit Belediyesinin eğitim anlamında verdiği desteklerle ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, “Milli Eğitim Bakanlığının 2020-2021 yılı için uzaktan eğitime başlayacağının karar verilmesi üzerine İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak hemen çalışmalarımıza başladık. Özellikle uzaktan eğitim konusunda yardıma ihtiyaç duyan ailelerimize yönelik kampanyalarımızı duyurduk” dedi.

Konuşmalarına devam eden Kahveci, “Bu kampanyalarımız eğitim desteği olarak bir paket halindeydi. Bin aileye kırtasiye desteği sağladık. İki bin aile için ise internet ve tablet desteği planladık. Eğitim yılına ilk başladığımız günden beri çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonraki süreçte inşallah yüz yüze eğitim başlar. Biz yüz yüze eğitime geçildiğinde de eğitime desteğe devam edeceğiz. Eğer uzaktan eğitim devam ederse de ihtiyaçlara göre farklı kampanyalarımız olacak” diye konuştu.