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İzmit Belediyesi'nin küçükbaş hibe programları ertelendi

İzmit Belediyesi’nin çiftçileri desteklemek adına gerçekleştireceği küçükbaş hibe programları, Türkiye genelinde ortaya çıkan şap hastalığı sebebiyle ertelendi.

İzmit Belediyesi'nin çiftçileri desteklemek adına gerçekleştireceği küçükbaş hibe programları, Türkiye genelinde ortaya çıkan şap hastalığı sebebiyle ertelendi.


İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan küçükbaş hibe programları, Bakanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya istinaden şap hastalığını önleyici tedbirler çerçevesinde ertelendi.

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