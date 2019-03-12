İzmit Belediyesi'nin öğrencilere eğitim desteği sürüyor

İzmit Belediyesi ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına eğitim desteğinde bulunuyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri daha önceden belirlenen ve kendilerine İZMİTKART verilen ailelerin 6-14 yaş arasında eğitim gören çocuklarına 100 lira değerinde eğitim desteği verildiğini belirterek, “Sömestr tatili sonrası 420 ailenin 694 çocuğuna 100 TL değerinde kırtasiye hediye çeki verildi. Eğitim desteği öğrenci belgesi getiren ailelere yapılmaktadır. İZMİRKART sahibi olmak için İzmit'te ikamet etmek, fakirlik belgesi sahibi olmak gerekiyor” dediler.