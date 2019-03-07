İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Belediyesi'nin oyun terapisi ilgi görüyor

İzmit Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ortak çalışması olan Aile Rehberlik Merkezi yeni yöntemlerle ailelere rehberlik yapmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ortak çalışması olan Aile Rehberlik Merkezi yeni yöntemlerle ailelere rehberlik yapmaya devam ediyor.


Cephanelik Mesire Alanı Kadın Sosyal Yaşam Merkezi' içerisinde hizmet veren birimde başlatılan yeni uygulama ile ailelerle oyun terapisi yöntemiyle görüşmeler gerçekleştiriliyor. Psikolog Seyhan Türkmen'in “yetişkinler için danışmanlık ne ise çocuklar için de oyun terapisi odur” şeklinde ifade ettiği terapi yöntemiyle aileler çocukları konusunda bilinçlendiriliyor.


Terapi yöntemiyle ilgili bilgiler sunan Psikolog Seyhan Türkmen, “Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu bir şekilde yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Oyun terapisi oyunla çocuğun kendini ifade edilmesi için doğal ortamda bulunması temeline dayanır” dedi.


İzmit Belediyesi yetkilileri de “Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak verilen bu hizmet randevu yöntemiyle verilmektedir. Oyun terapisi hizmetini almak isteyen vatandaşlarımız 0 262 318 00 00 nolu numaradan randevu alabilirler “ diye konuştular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.