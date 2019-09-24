İzmit Belediyesi'nin UNİCEF hassasiyeti

İzmit Belediyesi UNICEF'in Dünya Çocuk Günü için düzenlediği Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi'ne destek veriyor.

UNİCEF her yıl Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin imzalandığı gün olan 20 Kasım'ı Dünya Çocuk Günü olarak kutluyor. Sözleşmenin 30'uncu yılında İzmit Belediyesi'nden UNİCEF'İN Dünya Çocuk Günü için düzenlediği Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi'ne destek geldi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere tüm belediye personeli UNICEF'in çağrısına destek veriyor.

Çocuklarımızın sesi olacağız

Çocuklara karşı hassasiyeti ile bilinen Başkan Hürriyet, vatandaşları çocukların haklarını korumaya davet ederek, “Çocuklar bizim geleceğimiz ve biz İzmit Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında olmaya ve haklarını korumaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve hayata geçirdiğimiz projelerle onların sesi olmaya devam edeceğiz. İzmitlileri bu konuda duyarlı olmaya davet ederek imza atmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Nasıl destek olurum?

İzmit Belediyesinin resmi web sitesi olan www.izmit.bel.tr adresinden UNİCEF'İN Dünya Çocuk Haklarına Dair Sözleşme sayfasına ulaşabilir ve bir imza atarak çocuk haklarına destek verebilirsiniz.