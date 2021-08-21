İzmit Belediyesi'nin yardım tırı, sel bölgesi için yola çıktı

İzmit Belediyesi'nin öz kaynakları ve vatandaşların bağışlarıyla oluşturulan yardım tırı, sel felaketinden etkilenen Bartın ve Sinop'a ulaşmak üzere yola çıktı.

İzmit Belediyesi, doğal afetlerden etkilenen bölgelere yardım eli uzatmayı sürdürüyor. Orman yangınlarından etkilenen Muğla ve Antalya'ya ile sel felaketinde ağır can ve mal kayıpları veren Kastamonu'ya daha önce yardım tırları ve kurtarma ekibi gönderen İzmit Belediyesi, sel mağduru Bartın ve Sinop'a da bir tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen yardım organizasyonunda belediyenin kendi öz kaynakları ve vatandaşlardan gelen bağışlar kullanıldı. Sel felaketinden etkilenen bölgelerden gelen ihtiyaç talebine göre İzmit Belediyesi Kardeş Eller Gıda Bankası'nda hazırlanan koliler, belediyenin görevlendirdiği tır ile birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Bartın ve Sinop'a doğru yola çıktı.

Yardım tırının kısa sürede afet bölgesine ulaşacağını belirten İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hasan Gökbayrak, “Geçen hafta yardım tırımız Kastamonu'ya ulaştı. Selden etkilenen Sinop ve Bartın'a da aynı şekilde bir yardım kampanyası düzenledik. Hem öz kaynaklarımızla hem de bağışçılarımızdan gelen desteklerle birlikte yardım tırımızı hazırladık. Bütün doğal afetlere karşı dayanışmayla yaralarımızı saracağız” dedi.