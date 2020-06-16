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İzmit Belediyesiyle atıklar ayrıştırılıyor, gelecek temizleniyor

Sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için çalışan İzmit Belediyesinin yürüttüğü çevre projesi ile son bir ayda 2 ton e-atık, 200 kilogram atık pil ve 500 litre bitkisel atık toplandı.


İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta hanelerden topladığı yaklaşık 180 litre bitkisel atık yağ, 900 kilogram e-atık ve 75 kilogram pili çevreye kazandırdı. Son bir ay içerisinde vatandaşlardan toplanan 2 ton e-atık, 200 kilogram atık pil ve 500 litre bitkisel atık sayılarına ulaşılmış proje sayesinde İzmit Belediyesi, doğa dostu kimliği ile ön plana çıkıyor. Belediye ekipleri tarafından toplanan atıklar sayesinde su ve toprak kirliliğinin önüne geçilmekle kalınmıyor, aynı zamanda ayrıştırılan atıklar ekonomiye kazandırılıyor. 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği, e-atıkların içerisinde bulunan ağır metallerin ise toprağa ve suya karışması ile canlı yaşamını olumsuz etkilediğini ifade eden belediye ekipleri, bilinçli davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

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