İzmit Belediyespor, Ankara dönüşü Moskova'ya uçacak

KOCAELİ (İHA) – Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor cuma günü ligde Çankaya Üniversitesi ile karşılaşacak. Pazar günü ise Avrupa Ligi erteleme maçları için Moskova'ya uçacak.

Bu yıl ilk kez Avrupa'da devler liginde boy gösteren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin mütevazı kadrosuyla başarılı sonuçlar alan takımı İzmit Belediyespor, cuma günü Ankara'da oynayacağı Çankaya Üniversitesi maçından sonra yönünü Rusya'ya çevirecek. Cuma günü maçtan sonra yurt dışı uçuşu için Covid-19 testlerini yaptıracak ve EuroLeague Women A Grubu maçlarının aralık ayında ertelenen 2'sini oynamak üzere pazar günü Moskova'ya uçacak.

Avrupa serüvenine ön eleme maçında Aluinvent DVTK Miskolc'u eleyerek başlayan İzmit Belediyespor grubunun ilk 4 maçını ocak ayında İspanya'da oynamıştı. Kıran kırana geçen maçlarda 4 mağlubiyet almış ancak oyunuyla umut vermişti. 2020 Aralık ayında İstanbul'da oynanacak grubun ilk üç maçını 7 oyuncusunun Covid-19 olması nedeniyle oynayamamıştı. Ertelenen bu maçlardan Parfumerias Avenida ile İspanya'da oynamıştı. Rus temsilcileri Dynamo Kursk ve Nadezhda ile de Orenburg'ta oynayacak.

Pazar günü Moskova'ya uçacaklar

İzmit Belediyespor eksik olan iki maçını haftaya salı-perşembe oynayacak. İzmit Belediyespor, pazar günü saat 17.20'de Rus hava Yolu Şirketi Aeroflot ile İstanbul'dan Moskova'ya uçacak. Oradan da karayoluyla Orenburg'a geçecek. 16 Şubat Salı günü Nadezhda ile karşı karşıya gelecek. 18 Şubat Perşembe günü ise Dynamo Kursk ile parkede buluşarak grup maçlarını tamamlayacak. İlk maçta; Nadezhda Orenburg'a 80-78, Dynamo Kursk'a 61-65 mağlup oldu. İzmitli kafile 19 Şubat'ta Moskova'dan İstanbul'a uçarak kente dönecek.

Kafilede Kübra Erat değişikliği

Kafilede bağları koptuğu için sezonu kapatan Kübra Erat yer almazken, Gülşah Duman, Elif Emirtekin, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü, Milica Jovanovic, Clarissa Cristina Dos Santos, Egle Siksnuite, Erica Wheeler, İpek Garip, Defne Melissa Paylar ve Miray Şahin olacak. Teknik ekipten ise idari menajer Onur Berber, başantrenör Fırat Okul, yardımcı antrenörler, İstemihan Örücü ve Murat Tuna, kondisyoner Tolgahan İnce, masör Gürcan Sezgin olacak.

Takımdaki son durum

İspanya'daki grup maçlarında sakatlanan takımın kaptanı Elif Emirtekin takımla antrenmanlara başladı. Cuma günü Çankaya Üniversitesi maçında az da olsa süre alması ve takımına katkıda bulunması bekleniyor. Yine Avrupa maçında sakatlanan Clarrissa Cristina Dos Santos'un da sahada olacağı belirtildi. Takımın Covid-19 testi pozitif çıktığı için İspanya'dan dönemeyen oyuncusu Egle Siksnuite'nin ise dönüşü yarın yapılacak üçüncü testle belirlenecek. Egle testin negatif çıkması durumunda Rusya'daki Avrupa maçında forma giyebilecek ancak Çankaya kadrosunda yer bulamayacak.