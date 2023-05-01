İzmit Belediyespor, BOTAŞ Gelişim ekibini 46-64 mağlup etti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off yarı finalinin dördüncü maçında deplasmanda BOTAŞ Gelişim ekibini 46-64 mağlup eden İzmit Belediyespor, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Kocaeli'yi Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde temsil eden ve bir üst lige yükselme mücadelesi veren İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Play-Off yarı finalinin dördüncü maçında bir kez daha deplasmanda BOTAŞ Gelişim ekibine konuk oldu. Sahasında ilk maçını kazanan ancak üst üste oynadığı iki maçı da kaybederek seride 2-1 geriye düşen İzmit'in sporcuları, deplasmanda BOTAŞ Gelişim ekibini 46-64 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.

İzmit Belediyespor, elde ettiği bu galibiyetle seride durumu 2-2'ye getirdi ve final şansını son maça taşıdı. Yarı final eşleşmesinin 5'inci ve son karşılaşması, 3 Mayıs Çarşamba günü İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun maç saatini bugün resmi olarak açıklaması bekleniyor.