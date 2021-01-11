İzmit Belediyespor, Botaş'a konuk olacak

KOCAELİ (İHA) – Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin Körfez temsilcisi İzmit Belediyespor çarşamba günü Botaş'a konuk oluyor.

İzmit Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Çarşamba günü Başkent ekibi Botaş'a konuk olacak. Ligde 16 haftada 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 26 puan toplayıp 6.sırada bulunan Botaş, 24 puanlı İzmit Belediyespor'un bir üstünde bulunuyor. Hafta sonu 113-47'lik Samsun Canik Belediye galibiyetiyle başlayan İzmit Belediyespor, Botaş karşısında da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

İzmit Belediyespor, Cumartesi günü oynadıkları maçın kadrosunda iki değişiklik yaparak Ankara'ya gidecek. Salı günü sabah saatlerinde otobüsle yola çıkacak olan İzmitli Perilerin kadrosunda İpek Garip, Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat, Elif Emirtekin, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü, Milica Jovanovic , Clarissa Cristina Dos Santos, Defne Melissa Paylar, Egle Siksniute ve Ericak Wheeler yer alacak.