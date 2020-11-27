İzmit Belediyespor, Euroleague öncesi Adana'da moral buldu

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Basketbol Kulübü'nü 91-78 mağlup ederek Euroleague Women grup maçları öncesi moral buldu.

İzmit Belediyespor, KBSL 10'uncu haftasında Adana Basketbol Kulübü'ne konuk oldu. Maça hızlı başlayarak ilk çeyrekte farkı çift haneli sayılara taşıyan İzmitli Periler devre arasına 38-29 önde girdi. İkinci yarıda da rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Periler, üçüncü çeyreği 68-48 maçı da 91-78 kazanarak ligdeki beşinci galibiyetini aldı. Korona virüs testi pozitif çıkan 4 oyuncusundan yoksun Adana'ya giden İzmit Belediyespor dar rotasyonuna rağmen maçı kazanmasını bildi. Maçta 42 sayı kaydeden İzmit Belediyespor'un Litvanyalı yıldızı Egle Siksnuite kariyer sayı rekorunu kırarken, Saadet Aysu Keskin 13, Miray Şahin ise 10 sayı ile oynadı.

İzmit Belediyespor aldığı bu galibiyet ile oynayacağı Euroleague grup maçları öncesi moral buldu. Avrupa'nın kadın basketbolunda en prestijli organizasyonu Euroleague Women'da temsil edecek olan İzmitli Periler, İstanbul Ülker Spor Salonu'nda 1 Aralık Salı saat 21.00'da İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida, 2 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'da Rus temsilcisi Dynma Kursk, 4 Aralık Cuma günü saat 18.00'da ise yine Rus temsilcisi Nadezhda ile karşı karşıya gelecek.