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İzmit Belediyespor finalde

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin play-off yarı final 5.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off yarı final 5. maçında İzmit Belediyespor, BOTAŞ Gelişim'i 65-57 yenerek finale yükseldi



Salon: Kocaeli Atatürk


Hakemler: Turgut Işık, Murat Amaç, Batuhan Mert Gül


İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 13, Eda Şahin 14, Deniz Aygül 12, Büşra Akgün 4, Asiah Monet Jones 11, Candide Öztürk, Ezgi Manlacı 6, Betül Pehlivan 5


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


BOTAŞ Gelişim: Buket Ünal 2, Işık Su Güven 7, Saliha Mandıracı 12, Rana Uçar 5, Burcu Büyükayan, Gizem Havare 9, Işılay Eğin 13, Ceylin Beyza Altunpa 2, Ronahi Zilan Kıran 7


Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli


1.Periyot: 24-14 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 38-32 (İzmit Belediyespor lehine)


3.Periyot: 48-45 (İzmit Belediyespor lehine)

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