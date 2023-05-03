İzmit Belediyespor finalde

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin play-off yarı final 5.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off yarı final 5. maçında İzmit Belediyespor, BOTAŞ Gelişim'i 65-57 yenerek finale yükseldi
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Turgut Işık, Murat Amaç, Batuhan Mert Gül
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 13, Eda Şahin 14, Deniz Aygül 12, Büşra Akgün 4, Asiah Monet Jones 11, Candide Öztürk, Ezgi Manlacı 6, Betül Pehlivan 5
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
BOTAŞ Gelişim: Buket Ünal 2, Işık Su Güven 7, Saliha Mandıracı 12, Rana Uçar 5, Burcu Büyükayan, Gizem Havare 9, Işılay Eğin 13, Ceylin Beyza Altunpa 2, Ronahi Zilan Kıran 7
Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli
1.Periyot: 24-14 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 38-32 (İzmit Belediyespor lehine)
3.Periyot: 48-45 (İzmit Belediyespor lehine)