İzmit Belediyespor gözünü Süper Lig'e dikti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yükselme play-off'u oynamayı garantileyen ve gözünü Süper Lig'e çeviren İzmit Belediyespor'da Elazığ deplasmanı mesaisi başladı. Ligin sonu yaklaşırken İzmitli perilerin tek hedefi yeniden üst lige çıkmak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün oynanan maçta DİBA'yı mağlup ederek play-off'a avantajlı girme yolunda önemli bir adım atan İzmit Belediyespor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İzmitli periler, cumartesi günü oynayacağı Elazığ İl Özel İdare Basketbol ile oynayacağı maç için bugün İzmit Atatürk Spor Salonu'nda antrenman gerçekleştirdi. Ligde 42 puanla 2. sırada bulunan İzmit Belediyespor'un kalan fikstürden beklentisi yeniden Süper Lig'e çıkmak. Elazığ deplasmanı öncesi Başantrenör Fırat Okul açıklamalarda bulundu.

“Takımı finale odaklıyoruz”

İşlerin yolunda gittiğini fakat önemli olanın play-off'lardan üst lige çıkmak olduğunu belirten Başantrenör Fırat Okul, “Bu süreçte ligi ikinci olarak bitirmek istiyoruz. Lider direkt Süper Lig'e çıktığı için ikinci bitirdiğimizde play-off'ların birincisi oluyoruz. Son aldığımız galibiyetle en kötü de 3. sırada bitiriyoruz. Bitirebileceğimiz en yukarıda bitirmek istiyoruz. Fakat iş ligi şu an ikinci veya üçüncü bitirmek değil. Play-off'lardan çeyrek final, yarı final ve finali kazanmak. Takımı oraya odaklıyoruz ve oyuncular da ister istemez kendini oraya odaklıyor. Çünkü bütün bir sezon hep aynı tempoda olmuyor. Kötü başlamıştık, iyi bir ritim yakaladık. Kazandığımız maçlar üst üste oldu. Bu iniş çıkışlar benim antrenörlük hayatımda hep olduğu için bunu gözlemleyebiliyordum, olabileceğini biliyordum. Tabii ki seyirciler her maçı kazanmak istiyor, böyle bir şey mümkün olmuyor maalesef. Çünkü insanız. Bir de kadın sporcularla, dış etkenlerden daha kolay etkilenen sporcu grubuyla çalıştığımız zaman ister istemez bunlardan etkileniyoruz. Düşüşte gibi gözüksek de dün oynadığımız DİBA maçıyla çıkışa geçtik. Bu psikoloji işi. Bir önceki Fenerbahçe maçında topu çembere atamazken, 2-3 tane üçlük sokmuşken dün 11 tane üçlük soktuk. Biz hedeflediğimiz yol üzerinde gidiyoruz. Arada kazalar olabilir ama şehir bunu biliyor, sporla uğraşan insanlar biliyor. Sürekli kazanmak, sürekli zirvede olmak biz de isteriz tabii ki ama her zaman mümkün olmuyor. İşler bizim adımıza aslında iyi gidiyor. Hedefimiz play-off'tan çıkmak” diye konuştu.

“En sonunda bu kadro derinliği en büyük sıkıntıyı bende oluşturacak”

Sezon başında sıkıntılı süreçler geçirilmesine rağmen iyi durumda olduklarını ve kadro derinliği oluşmasının da kendisini memnun ettiğini söyleyen Okul, “Sezon başında kadroyu geç kurduk. Ne yapacağımızla ilgili sıkıntılar vardı. Benim durup durmamla ilgili sıkıntılar vardı. İkinci lig nasıl olacak, yatırım yapılacak mı gibi düşünceler vardı. Çünkü geçmiş yıllardan maddi sıkıntılar takımı oluşturmada hep engel oluyordu bize. Çok dar bir havuzdan oyuncu grubu seçtik ve yola çıktığımızda ilk fırsatta kadroyu derinleştirmek istiyorduk. Yoldayken 2 oyuncumuzu gönderdik, başka 2 oyuncu aldık. En sonunda bu kadro derinliği en büyük sıkıntıyı bende oluşturacak. Çünkü halihazırda oynanan bir oyun, iyi ya da kötü işler yapan bir oyuncu grubu var. Şimdi yeni gelen oyuncuları da oraya empoze etmek, onların dakikasından çalmak gibi gözükecek. Mutlaka bunlarla ilgili sıkıntılar çıkacak. Çünkü oyuncu grubu her zaman 40 dakika oynamak ister. Bunları bir şekilde oyunculara anlatıyoruz. Sahada da herkes mümkün olduğunca maksimumunu yansıtsın, yorulup çıkmak istediğini söylesin ki herkesi oyunun içinde kullanabilelim istiyoruz. Takıma bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bu kağıt üstünde kolay gözüküyor ama iş uygulamaya geldiğinde, ‘Ben iyiydim, yorulmadım, ben niye çıkıyorum' gibi sıkıntılar oluyor. Tecrübemizle bu işi halledebilecek durumdayız” ifadelerini kullandı.

“Play-off'lar daha farklı duygularla oynanır, oyuncuların tecrübesi sahaya yansıyacaktır”

Play-off'larda oyuncuların tecrübelerine güvendiklerini ifade eden Fırat Okul, “30 haftalık bir lig yaşıyoruz. Ondan önce Türkiye Kupası oynandı. Şimdi geldiğimiz noktada da play-off'larda 2-3 günde bir maçlar oynayacağız. Orada her oyuncudan her maç aynı performansı almak imkansız. O sırada az oynamış ama sahaya çıktığında performans sergileyebilecek bir kadroya sahip olmak bizim için değerli. Bazı maçlar bütün oyuncular kötü performans sergileyebiliyor. Ona da yapacak bir şey olmuyor, o gün öyle olmuş oluyor. Hedefin yaklaştığı 2 ay kaldı final için. 2 ayın sonunda Süper Lig'deyiz veya değiliz buna bakacağız. Oyuncular tamamen Süper Lig'de olmak için buraya geldiler. Hatta çoğunluğunu da önümüzdeki yıl kadromuzda tutacağımızı söyledik. Herkesin hedefi var. Play-off'lar daha farklı duygularla oynanır. Orada da oyuncuların tecrübesi sahaya yansıyacaktır diye düşünüyoruz” dedi.