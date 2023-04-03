İzmit Belediyespor, playoff öncesi bugün son maçına çıkıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, playofflar öncesi oynayacağı son maçında bugün Turgutlu Belediyespor ile karşılaşacak.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 29. hafta mücadelesinde Turgutlu Belediyespor'u konuk edecek. Lig'de, Tarsus Belediyesi ve Fenerbahçe Gelişim'in ardından 18 galibiyetle 3'ncü sırada bulunan İzmit'in sporcuları, playoff maçları öncesi ligi galibiyetle tamamlamak istiyor. İzmit Belediyespor, Atatürk Spor Salonu'nda bugün saat 18.00'de başlayacak müsabakada tüm İzmitlileri destek vermeleri adına tribünlere çağırdı.

İzmit Belediyespor, normal sezonun tamamlanmasının ardından ligi ilk 9'da bitiren takımlarla Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselebilmek adına playoff mücadelesi verecek.