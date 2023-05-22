İzmit Belediyespor Süper Lig'e yükseldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin play-off final serisi 5.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisi 5. maçında İzmit Belediyespor, Alanya Belediyespor Antalya Güneşi'ni 57-56 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uygar Kurt, Nihat Kara
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 6, Eda Şahin 5, Deniz Aygül 7, Büşra Akgün, Asiah Monet Jones 16, Candide Öztürk 6 , Ezgi Manlacı 7, Nuran Tutsak, Betül Pehlivan 10
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş 11, Çisem İncel 4, Betül Kutlu 2 , Özge Gonzalez 5, Ceyda Necmiye Bekar 2, Egesu Kurtyemez 2, Mikayla Amari Cowling 21, Seda Tabakçı 9, Sevgi Güleç
Başantrenör: Mithat Özciğer
1. Periyot: 12-11 (İzmit Belediyespor lehine)
İlk Yarı: 25-25
3. Periyot: 37-42 (Antalya Güneşi lehine)