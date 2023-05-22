İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmit Belediyespor Süper Lig'e yükseldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin play-off final serisi 5.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisi 5. maçında İzmit Belediyespor, Alanya Belediyespor Antalya Güneşi'ni 57-56 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.



Salon: Kocaeli Atatürk


Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uygar Kurt, Nihat Kara


İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 6, Eda Şahin 5, Deniz Aygül 7, Büşra Akgün, Asiah Monet Jones 16, Candide Öztürk 6 , Ezgi Manlacı 7, Nuran Tutsak, Betül Pehlivan 10


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş 11, Çisem İncel 4, Betül Kutlu 2 , Özge Gonzalez 5, Ceyda Necmiye Bekar 2, Egesu Kurtyemez 2, Mikayla Amari Cowling 21, Seda Tabakçı 9, Sevgi Güleç


Başantrenör: Mithat Özciğer


1. Periyot: 12-11 (İzmit Belediyespor lehine)


İlk Yarı: 25-25


3. Periyot: 37-42 (Antalya Güneşi lehine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.