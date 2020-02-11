İzmit Belediyespor U-18'de namağlup şampiyon

Kocaeli U-18 Kadın Basketbol Ligi'ni namağlup şampiyon olarak tamamlayan İzmit Belediyespor U-18 Kadın Basketbol Takımı, kenti Marmara Bölge Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

Kocaeli'ni Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden İzmit Belediyespor'un alt yapı takımları aldığı başarılı sonuçlarla kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Kocaeli U-16 Kadınlar Basketbol Ligi'nde yaşanan şampiyonluğun ardından İzmit Belediyespor U-18 Kadın Basketbol Takımı'da kendi kategorisinde şampiyonluğa ulaşarak Kırklareli'nde düzenlenecek olan Marmara Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Kocaeli U-18 Kadın Basketbol Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkat çeken İzmit Belediyespor U-18 Kadın Basketbol Takımı, oynadığı 8 maçında 8'inide kazanarak namağlup bir şekilde şampiyon oldu. Son oynadığı Doğuşspor karşılaşmasında da 82-63'lük skorla galibiyetle ayrılan genç periler 10-14 Mart tarihlerinde Kırklareli'nde yapılacak olan Marmara Bölge Şampiyonası'na katılacak. Antrenörler Doğukan Pamuklar, Sevgi Canbaz ve alt yapı sorumlusu Mustafa Kemal Met yönetimindeki genç periler hedeflerinin bu turnuvada ilk 3 sıraya girerek bir üst gruba yükselmek olduğunu açıkladı.