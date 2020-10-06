İzmit Belediyespor'dan iki transfer birden

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne galibiyetle başlayan İzmit Belediyespor, kadrosunu iki isimle daha güçlendirdi.

Mücadele ettiği Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne galibiyetle başlayan ve bu ay içerisinde Eurolegaue'de ön eleme oynayacak olan İzmit Belediyespor, kadrosunu iki isimle daha güçlendirdi. 1.88 boy ve 18 yaşında olan İpek Garip, Galatasaray'ın alt yapısından transfer edilirken, 1.80 boy ve 30 yaşında olan Saadet Aysu Keskin ise Samsun Canik Belediyespor'dan transfer edildi. Kendilerini mavi-yeşil renklere bağlayan iki sporcu, başarı sözü verdi.

Galatasaray'ın alt yapısından yetişen ve U-18 milli takım formasını terleten 18 yaşındaki İpek Garip, İzmit Belediyespor'a transfer olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirirken, “İzmit Belediyespor ile birlikte Süper Lig ve Avrupa kupalarında mücadele edeceğim için büyük heyecan duyuyorum. Transferimde emeği geçen antrenörümüz Hasan Fırat Okul'a, Kulüp Başkanımız Uğur Koştur'a ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Ayrıca sporu seven ve sporcuya büyük değer verdiğini bildiğim Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'in destekleri için teşekkür ederim” dedi.

Samsun Canik Belediyespor'dan transfer edilen tecrübeli sporcu 30 yaşındaki, 1 numaralı pozisyonda oynayan Saadet Aysu Keskin ise, “İzmit Belediyespor'la birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte Türkiye'de ve Avrupa'da başarılara imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum. Destekleri için antrenörümüze, kulüp başkanımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.