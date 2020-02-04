İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Belediyesporlu güreşçiler Kocaeli'yi temsil edecek

İzmit Belediyespor güreşçilerinden Emre Duman ve Ali Türk, Antalya’da yapılacak olan Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek.

İzmit Belediyespor güreşçilerinden Emre Duman ve Ali Türk, Antalya'da yapılacak olan Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek.


Derince'de yapılan Kocaeli İl Seçmeleri müsabakalarında 1. olan İzmit Belediyespor güreşçilerinden Emre Duman ve Ali Türk, 17 Mart tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan Genç Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli'ni temsil edecek. Derince'de yapılan müsabakalarda, İzmit Belediyespor'dan Ahmet Özlü, Osman Seçkin, Muhammed Gökçe, Ertuğrul Ay, Polat Altaş ve Yusuf Sami de 3.'lük kürsüsüne çıktı. 1.'lik kürsüsüne çıkan Emre Duman ve Ali Türk şampiyonaya gitmeye hak kazanırken, İzmit Belediyespor antrenörü Şener Sar, iki sporcunun şampiyonada Kocaeli'ni en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.