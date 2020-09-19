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İzmit Belediyesporlu güreşçiye Milli Takım'dan davet

İzmit Belediyespor’un başarılı güreşçisi Barış Kemal Yiğit, Güreş Milli Takımı’ın İzmir Aliağa’daki kampına davet edildi.

İzmit Belediyespor'un başarılı güreşçisi Barış Kemal Yiğit, Güreş Milli Takımı'ın İzmir Aliağa'daki kampına davet edildi.


U-15 Serbest Güreş Milli Takımı, İzmit Belediyespor'un başarılı güreşçisi Barış Kemal Yiğit'i, İzmir Aliağa'da 15 gün sürecek olan kampa davet etti. Barış Kemal Yiği'i, İzmit'ten İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, Kulüp Yöneticisi Rakıf Yel ve antrenörü Şener Sar uğurladı. Nurettin Bulut, Barış Kemal Yiğit'e her zaman destek olacaklarını belirterek, kendisine Milli Takım kampında başarılar diledi.


2020 yılında yapılan U-15 Yıldız Erkekler Güreş Şampiyonalarında 44 kiloda, Türkiye ikincisi ve beşincisi olan Barış Kemal Yiğit, Milli Takımdan davet aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Çalışmalarını, antrenörüyle birlikte disiplinli bir şekilde yürüttüğünü aktaran genç sporcu, kampa çok motive gittiğini ve Milli Takım'ın davetini en iyi şekilde değerlendirmek için çok çalışacağını aktardı.

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