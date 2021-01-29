İzmit Belediyespor'un basketbolcusu Egle Siksnuite İspanya'dan dönemedi

EuroLeague Women Grup maçlarında Türkiye'yi temsil eden İzmit Belediyespor'un sporcusu Egle Siksnuite'nin korona virüs testi pozitif çıktı.

EuroLeague Women Grup maçlarının 4.'sünü oynamak için İspanya'nın Salamanca kentine giden ve pazartesi günü son maçına çıkan İzmit Belediyespor'da, dönüş için kafileye korona virüs testi yapıldı. Dönüş uçuşundan iki gün önce yapılan testte Egle Siksnuite'nin sonucu pozitif çıktı. İspanya'da karantinaya alınan sporcunun çarşamba günü Türkiye'ye döneceği, karantina sürecinde herhangi bir sorun yaşamadığı öğrenildi.