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İzmit caddeleri dezenfekte ediliyor

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, normalleşme sürecinde de cadde ve sokaklardaki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


İzmit Belediyesi korona virüs çalışmaları kapsamında temizlik işlemlerine devam ediyor.İzmit'in tüm mahallelerinde çalışan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tüysüzler, Yenişehir, Yenidoğan, Kuruçeşme Fatih, Kuruçeşme Doğan, Yenimahalle, Tavşantepe, Erenler, Kadıköy, Kozluk, Gündoğdu, Karadenizliler, Topçular ve kent merkezindeki önemli noktalarla birlikte pazar alanlarında tazyikli su, köpüklü su ve arazör araçlarını kullanarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

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