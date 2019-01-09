İzmit çevreye sahip çıkıyor

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, tekstil atığı, atık lastik, hurda araç, elektronik atık ve atık pil çalışmaları ile çevre korunup, ülke ekonomisine katkıda sağlanıyor. İzmit Belediyesi yetkilileri, temiz ve yaşanabilir çevre için, 113 ton tekstil atığı, 21 ton elektronik atık, 5 ton 100 kilogram pil atığı ve 14 ton 100 kilogram atık lastik toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Bir yıl içinde topladıkları atıklar hakkında yetkililer, “Toplanan atıklar geri dönüşüm yoluyla ekonomiye tekrar kazandırılmaktadır. Belediyemize 30 bin lira gelir getiren bu proje olmadan önce bu atıklara çöpe atılıyordu” dediler.

Yetkililer ayrıca, 2018 yılı içinde yol kenarlarına, boş alanlara terk edilen 223 hurda aracın çekiciler yardımıyla kaldırıldığı söylediler.