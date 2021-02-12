İzmit Çınar Atık uygulaması geri dönüşüm firmalarına tanıtıldı

İzmit Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarında iş birliği yapılan firmalarla bir araya gelerek, "İzmit Çınar Atık" uygulamasıyla ilgili firma yetkililerine bilgi verdi.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz ile müdürlük personelleri, geri dönüşüm çalışmalarında işbirliği içerisinde olunan firmalarla İzmit Belediyesinde bir araya geldi. Toplantıda, İzmit Belediyesinin 2020 yılı içerisindeki geri dönüşüm çalışmaları ve "İzmit Çınar Atık" uygulamasıyla ilgili firmalara bilgi verildi.

"Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz"

Toplantıda konuşan Ünal Özmural, "Geri dönüşüm çalışmalarında güzel noktalara geliyoruz. Bu noktalara gelmemizde sizlerin büyük katkısı var. Bugün sizinle bir araya gelerek geri dönüşüm çalışmaları ve İzmit Çınar Atık uygulamasıyla ilgili fikirlerinizi ve önerilerinizi almak istedik. İzmit Belediyesini geri dönüşüm konusunda öncü konuma getirerek Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz. Bu çerçevede örnek uygulamalara imza atıyoruz. Çalışmaları başlatmaktan ziyade sürdürülebilir olmalarını sağlamak daha önemli. Bu konuda sizlerle birlikte yol yürüyerek ortak çalışmalar yapacağız" dedi.

Vatandaşlar atık noktalarına ulaşabilecek

Uygulama hakkında bilgi alan firma temsilcileri, bu uygulama sayesinde vatandaşların geri dönüşüme daha hızlı ve kolayca adapte olacağını belirtirken, firmaların de uygulama sayesinde daha hızlı bir geri dönüşüm hizmeti verebileceğini kaydetti. İzmit Çınar Atık uygulaması sayesinde vatandaşlar kendilerine en yakın ambalaj atıkları, cam atıkları, elektronik atıklar, yağ atıkları, tekstil atıkları, pet şişe atıkları, pil atıkları için oluşturulan atık noktalarına ulaşabilecek.