İzmit Deprem Müzesi öğrencileri bilinçlendirmeye devam ediyor

İzmit Belediyesi'nin en önemli projelerinden biri olan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Öğrencisinden vatandaşına, sivil toplum kuruluşlarından derneklere binlerce vatandaşa hizmet veren Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi yarıyıl tatilinde birçok öğrenciye ev sahipliği yaptı.

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte öğrenci gruplarını misafir etmeye devam eden müzede, sadece İzmit'ten değil çevre ilçelerden gelen öğrencilere de deprem gerçeği anlatılıyor. Aktif ve dinamik yer küre, simülasyon yöntemleriyle misafirlerine dünyadaki deprem olaylarını anlatıyor. Öğrencilere depremle yaşamayı bilmenin önemi anlatılan Deprem Anma ve Farkındalık Müzesinde görsel ve teorik bilgilerle, ülkemizin ve bölgemizin depremselliğini anlatmaya ve ortak bir deprem kültürü oluşturmaya devam ediliyor.