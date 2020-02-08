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İzmit Deprem Müzesine ziyaretçi akını

İzmit Belediyesinin hizmete sunduğu “17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi” deprem gerçeğiyle yüzleştiğimiz son günlerde, ziyaretçilerin daha da yoğun ilgisine uğruyor.


Ülkemizin deprem gerçeğiyle sık sık yüzleştiğimiz bu günlerde, İzmit Belediyesinin vatandaşların hizmetine sunduğu “17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi ”yoğun olarak ziyaret edilmeye devam ediyor. Açıldığı günden bu yana binlerce misafirine aktif ve dinamik yer küreyi anlatmaya çalışan, Türkiye'nin deprem gerçeğini 45 dakikalık turlarla fark ettirmek üzere hizmet veren müze, bu bilinçle hizmetlerine devam ediyor.


Rehberler eşliğinde deprem müzesini gezen misafirler, her bir odada deprem gerçeğine dair farklı bir deneyim yaşıyor. Büyük ekranlarda izledikleri filmlerle görsel bir deneyim yaşayan misafirler, deprem odasında, deprem anını tecrübe ediyorlar. Hem teorik hem görsel bilgilerle, Türkiye'nin deprem gerçeğine bire bir şahit olan misafirler, müzeden büyük bir beğeniyle ayrılıyor.

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