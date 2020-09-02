İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Emirhan Köyü'ne gıcır gıcır asfalt yol

İzmit Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile Emirhan Köyü Yörükler Mevkii’nde 300 metre uzunluğundaki yol asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İzmit Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile Emirhan Köyü Yörükler Mevkii'nde 300 metre uzunluğundaki yol asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.


İzmit Belediyesi, kent merkezindeki asfalt çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelere de kaliteli ve uzun ömürlü yollar kazandırmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Emirhan Köyü Yörükler Mevkii'ndeki 300 metrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Deforme olan yol ekipler tarafından 250 ton asfalt kullanılarak yeni bir görünüme kavuşturuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.