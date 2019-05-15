İzmit fırınlarında gramaj denetimi

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin dört bir yanında onlarca fırında gramaj denetimi yaptı.

İzmit'te fırınlara yönelik gramaj denetimleri sürüyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki fırınlarda incelemeler yapıldı. Pide ve ekmeklerin gramaja uygun üretilip üretilmediği kontrol edildiği denetimlerde her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.