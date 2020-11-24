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İzmit Halk Dansları eğitimi online olarak sürüyor

Pandemi süreci sebebiyle derslerine online olarak devam eden İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibi, dans tutkunu öğrencilerine online olarak erişim sağlıyorCovid-19 süreci sebebiyle vatandaşları ve öğrencileri riske atmamak adına dersleri online olarak zoom aracılığı ile vermeye başlayan Sahne İzmit Halk Dansları ekibi, Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi’nde eğitimleri tam gaz sürdürüyor.

Pandemi süreci sebebiyle derslerine online olarak devam eden İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibi, dans tutkunu öğrencilerine online olarak erişim sağlıyor


Covid-19 süreci sebebiyle vatandaşları ve öğrencileri riske atmamak adına dersleri online olarak zoom aracılığı ile vermeye başlayan Sahne İzmit Halk Dansları ekibi, Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi'nde eğitimleri tam gaz sürdürüyor. Bale, street jazz ve halk dansları gruplarına online olarak dans eğitimi veren Sahne İzmit, bu süreçte öğrencilerden uzak kalmadan eğitimi sürdürürken sağlığı da ön planda tutarak velileri rahatlattı.


Pandemi sürecinde öğrencilerin derslerden uzak kalmamaları adına online eğitime geçen İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibi, ders saatlerini tüm haftaya dağıtacak şekilde planladı. Bu kapsamda ders saatleri ise şöyle; halk oyunları minikler grubu cumartesi günleri saat 13.00, yıldız grubu saat 14.00, büyükler saat 19.00 ve genç grubu pazartesi ve cumartesi günleri 17.00'de; halk oyunları hobi grubu ise salı günü saat 19.00, proje halk dansları grubu cuma günü saat 18.00'de online derslerini almakta. Street jazz cumartesi günleri 15.00'de, bale öğrencileri ise perşembe ve cuma günleri saat 16.00-17.00 arası online ders alıyor.

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