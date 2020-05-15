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İzmit İnönü Caddesi sardunyalarla renklendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit İnönü Caddesi’nde bulunan aydınlatma direkleri sardunya saksıları ile süslendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit İnönü Caddesi'nde bulunan aydınlatma direkleri sardunya saksıları ile süslendi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit ilçesi İnönü Caddesi'ndeki aydınlatma direklerine özel saksılarda sardunya montajı gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile İnönü Caddesi görsel olarak daha da zenginleşti. Sardunya saksıları İnönü Caddesi'ndeki Çınarlı Caminden Vali Konağına kadar olan kısımda bulunan aydınlatma direklerine montajlandı. 9 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen montaj çalışması ile cadde daha renkli hale geldi.


Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın yerleştirilen sardunyaların bakımını düzenli olarak yapacağı belirtildi.

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