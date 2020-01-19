İzmit-Kandıra yolunda trafik kazası: 1 ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İzmit-Kandıra yolunda İzmit yönünde seyir halinde olan Ceyhun Kula (37) idaresindeki 41 SC 988 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Eser K. idaresindeki 35 BAH 80 plakalı bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Kula, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içinden çıkarılan Kula'ya müdahale eden sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kula'nın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken, diğer yaralı sürücü Eser K. ise ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ceyhun Kula'nın cenazesi Kandıra ilçesi Dalca Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dalca Mezarlığında toprağa verilecek.