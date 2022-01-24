İzmit Körfezi beyaz gelinliğini giydi

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı kenti adeta beyaza bürürken, eşsiz manzara havadan görüntülendi.

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı kentin her bölgesini beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası Kocaeli'den kartpostallık görüntüler oluşurken ağaçlar, evlerin çatıları, araçların üstleri beyaza büründü. Deniz ile kar manzarasının aynı kareyi paylaşması görsel bir şölen sundu.

Oluşan kartpostallık kar manzaraları havadan drone ile görüntülendi.