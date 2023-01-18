İhlas Haber Ajansı

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İzmit Körfezi ile birleşen gökyüzünün rengi mest etti

Kocaeli’de güneşin batmasına yakın vakitte gökyüzünde oluşan renk cümbüşü görenleri mest etti.

Kocaeli'de güneşin batmasına yakın vakitte gökyüzünde oluşan renk cümbüşü görenleri mest etti. Kartpostallık günbatımı, dron ile görüntülendi.


Kocaeli genelinde akşamüstü alışılmadık bir manzara meydana geldi. Gökyüzünün aldığı renk cümbüşü ilgi çekti. Kentin tüm noktalarında aynı görüntü ortaya çıktı. Güneşin batmasına yakın vakitte ortaya çıkan kırmızı ve turuncu ağırlıklı görüntü mest etti. İzmit Körfezi'yle de birleşen renk cümbüşü, kartpostallık kareleri gözler önüne serdi. Gökyüzünün farklı görünüme büründüğü o anlar kameralara da yansıdı. O anlar Sarper Cebeci tarafından çekilen dron ile havadan da görüntülendi.

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