İzmit Körfezi'nde ağlara çipli kalkan balığı takıldı

Kocaeli'de 2021 yılında İzmit Körfezi'ne salınan çipli kalkan balığı, Gebzeli balıkçıların ağına takıldı. Yaklaşık 1 kilo ağırlığındaki kalkan balığı tekrar denize kavuşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" çerçevesinde 2017 yılından bugüne kadar 36 bin yavru balığı İzmit Körfezi ile buluşturdu. Denize bırakılan balıklar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sürekli kontrol ediliyor. Bu çerçevede, Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifine bağlı balıkçıların ağına daha önce İzmit Körfezine bırakılan çipli kalkan balığı takıldı. Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Sarı, çipli kalkan balığının Gebze'de yakalandığını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na haber verdi. Ardından ekipler harekete geçti.

Gebze Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifine giden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri balığı kontrol etti. Üzerinde çipi bulunan kalkan balığının 2021 yılında Hereke'de denize salındığını belirledi. Yaklaşık 1 kilo olduğu tespit edilen kakan balığı gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar İzmit Körfezine salındı.

"150-200 gram arasında olan balık bugün yaklaşık 1 kilo ağırlığında"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem yaptığı açıklamada, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılında İzmit Körfezini Balıklandırma projesini başlattık. İzmit Körfezi'nden alınan anaç balıklardan elde edilen kalkan, levrek ve çupra yavrularını belirli aralıklarla İzmit Körfezine bırakıyoruz. Bu zamana kadar 36 bin yavruyu İzmit Körfezi'ne saldık. Bugün Gebze Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifindeyiz. Bizim saldığımız çipli kalkan balığının ağlara takıldığı bildirildi. Geldik, balığı aldık. Çipinden kontrol ettiğimizde 2021 yılında Hereke Sahilinden saldığımızı belirledik. 150-200 gram arasında olan balık bugün yaklaşık 1 kilo ağırlığında. Onu tekrar İzmit Körfezi'ne bıraktık. Zaman zaman yaşadığımız bir olay ama bu kez canlı olarak teslim edildi. Bizde balığımızı ait olduğu sulara geri bıraktık" ifadelerini kullandı.