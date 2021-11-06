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İzmit Körfezi'nde balıkçıların 'orkinos' sevinci

İzmit Körfezi’nde 50 yıl önce görülen orkinos balığı, körfezin derinliklerinde tekrar görüldü.

İzmit Körfezi'nde 50 yıl önce görülen orkinos balığı, körfezin derinliklerinde tekrar görüldü. Zıpkınla körfezin derinliklerine dalan balıkçılar, gördükleri orkinos balığı karşısında şaşkınlık yaşadı.


En son 1972 yılında balıkçılar tarafından yakalanan orkinos balığı İzmit Körfezi'ne geri döndü. Denizin derinliklerine dalan balıkçılar orkinos balığını görünce büyük sevinç yaşadı. 50 yıl sonra İzmit Körfezi'nde orkinos görmenin şaşkınlığını yaşayan balıkçılar, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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