İzmit Körfezi'nde büyüleyen gün batımı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, İzmit Körfezi kıyısında gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün batımını izlemek için sahile gelen vatandaşlar, oluşan manzarayı cep telefonları ile görüntüledi.

Kocaeli'de, gün batımıyla birlikte İzmit Körfezi'nde oluşan doğal güzellik görenleri mest etti. İzmit ilçesinde gün batımı öncesinde, deniz ve bulutlar kızıla büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gün batımını izlemek isteyen vatandaşlar, İzmit Körfezi'nin sahil şeritlerine akın etti. Lodos sebebi ile yükselen dalgalar eşliğinde oluşan eşsiz manzarayı izleyen bazı vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntülerken, bazı vatandaşlar ise manzara önünde selfie çekti.

Gün batımı öncesi oluşan kızıllıkla birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntünün büyük ilgilerini çektiğini söyleyen vatandaşlar, anı ölümsüzleştirmek için manzara önünde poz verdiklerini ifade ettiler.