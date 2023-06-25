İzmit Körfezi'nde deniz küreği yarışları sona erdi

Kocaeli'de 21 kulüp ve 515 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 3. Uluslararası Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları sona erdi. Dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalya verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Kürek Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları tamamlandı. Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde yapılan yarışlara 21 kulüpten 515 sporcu katıldı. Master kategorisinde 4 bin metrelik, 19 yaş altı ve büyükler kategorisinde ise 6 bin metrelik parkurda yarışan kürekçiler, tek çifte (1X), iki çifte (2X) ve dört çifte dümencili (4X+) tekne sınıflarında kupa için mücadele edildi. Heyecan dolu yarışlar dron ile havadan da görüntülendi. Yarışların sona ermesiyle birlikte her kategoride dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalya teslim edildi.