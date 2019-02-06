İzmit Körfezinde sahili kaplayan yüzlerce denizanası görenleri şaşırttı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deniz kıyısını kaplayan yüzlerce denizanası vatandaşları şaşırttı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Sahili'nde deniz kıyısını kaplayan yüzlerce denizanası şaşkınlığa neden oldu. Sahil şeridi boyunca kıyıya vuran denizanalarını ilk defa gören vatandaşların kimi şaşkınlığını gizleyemezken, bir kısmı ise denizanalarının her yıl aynı dönemde deniz kıyısına geldiklerini söyledi. Konu ile ilgili açıklama yapan Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, denizanalarının sayısının Mayıs-Haziran aylarına yükseldiğini, denizanalarının sahil bölesinde yoğunlaşmasının sebebinin ise kirlilik sebebi ile meydana gelmiş olabileceği açıkladılar.

Denizanalarının her yıl aynı dönemde sahili kapladığını söyleyen Mesut Türel ise, “40 senedir buralardayız. Şeker hastası olduğum için sürekli sahilde dolaşıyorum. Genelde bu dönemlerde sahile çıkıyor. Kirlilikten mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama bu dönemde oluyor. Yazları da çok denizanası oluyor. Bu denizanalarından dolayı denize giremiyoruz. Özellikle bu sahil şeridinde. Çanakkale bölgesinden bir ara zehirli denizanaları görülmüştü. En azından onlar gelmiyor. Bunlar ürüyorlar, ölüyorlar” dedi.