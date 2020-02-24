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İzmit Körfezi'nde yunus balıklarından görsel şölen

İzmit Körfezi’nde görüntülenen yunuslar Karamürsel Sahili’nde vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

İzmit Körfezi'nde görüntülenen yunuslar Karamürsel Sahili'nde vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yatırımlarıyla temizlenerek balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi'nde yunus balıkları deniz yüzeyine çıkarak görsel bir şölen sundu. Yunus balıkları Karamürsel ilçesi sahilinde deniz yüzeyine çıkarak görsel bir şölen sundu. Vatandaşlar yunus balıklarının gösterisini meraklı gözlerle izlerken, o anları cep telefonları ile kaydetti.

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