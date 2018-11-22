İzmit Körfezi'ndeki balıkçılık masaya yatırılıyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen “İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi” projesi için çalıştay gerçekleştirildi.

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği KAMADER tarafından yürütülen proje, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği ile beraber gerçekleştiriliyor. Fuar içi Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, ilgili kurumlar ve STK'lar arasında fikir alışverişi yapıldı.Proje ile İzmit Körfezinde faaliyet gösteren ticari, amatör ve sportif balıkçılığın mevcut durumunu ortaya koyarak bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir yönetiminin sağlanması hedefleniyor. Bu amaçla söz konusu çalışmaları yürütmesi amacıyla İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile sözleşme imzalandı.

KAMADER Başkanı Engin Uztürk yaptığı konuşmada şunları söyledi, ”Türkiye'de örnek olacak bir proje. Deniz canlıları bakımından zengin olan Körfezimiz, hem Marmara'yı hem de Karadeniz'i besliyor. Burada mutlaka envanter çalışması gerekliydi. 12 ay sürecek olan proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalıştayların ilkini gerçekleştiriyoruz. 12 aylık sürede İzmit Körfezi kıyılarında 360 saat dalış yapılacak” dedi.

Proje kapsamında Körfez'deki canlı popülasyonun araştırılması için Karamürsel, Darıca, Körfez, Değirmendere, Başiskele, İzmit Merkez, Gebze, Eskihisar, Hereke, Ulaşlı ve Seymen açıklarında fotoğraf ve video görüntüleri alabilmek amacıyla dalışlar yapılacak. Dalışlar esnasında İzmit Körfezi'nin su altı yaşamını ve canlı türlerini özetleyen kamera görüntülerinden, bir ve iki dakikalık olmak üzere 2 ayrı film hazırlanacak. Ayrıca dalışlarda çekilen fotoğraflar içerisinden su altındaki yaşamı anlatan 52 fotoğraf, kapanış sempozyumundaki fotoğraf sergisinde sergilenecek.