İzmit Körfezi'ne yeni bir inci kazandırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ne yeni bir cazibe merkezi daha kazandırmak amacıyla bin 200 kamyon deniz kumu dökülerek düzenleme çalışmaları başlatılan Altınkemer-Ereğli sahilindeki çalışmaları sürdürüyor.

Altınkemer - Ereğli arasındaki sahil projesinde hummalı çalışma devam ediyor. 1200 kamyon deniz kumu kullanılan, mevcut iskelesi büyütülen 4 bin 980 metre uzunluğundaki sahil düzenleme projede, 18 adet seyir terası, kayık çekek yerleri, çocuk oyun grupları ve tüm ihtiyaçlara dönük sosyal donatı alanları kazandırılacak sahil, yeni bir görünüme kavuşacak. Altınkemer - Ereğli arasındaki kısa sürede tamamlanması planlanan sahil projesi ile İzmit Körfezi'ne yeni bir değer daha katılacak.

Projeyi yerinde denetleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerinden detaylı bilgi aldı. Projede devam eden çalışmaları değerlendiren Büyükakın, “5 bin 100 metre bisiklet ve yürüyüş yolu yapımının yanı sıra aydınlatmasıyla Körfezimiz'e yeni bir inci kazandıracağız. Vatandaşlarımız Ereğli sahilinin keyfini de çıkartacak” dedi.

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu ve teknik ekiplerin eşlik ettiği incelemede Karamürselliler'in çok seveceği yeni sahil projesinde vatandaşlar için her şeyin düşünüldüğünü ifade eden Başkan Büyükakın, “Ereğli sahilimizde bin iki yüz kamyon deniz kumuyla plajımız çok daha güzel hale geldi. Çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız yaklaşık beş kilometrelik sahil projemizde doyasıya eğlenecek, güzel vakit geçirecek” diye konuştu.

Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açılarını projelere yansıtarak daha yaşanabilir bir kent için çalıştıklarını belirten Büyükakın, “Bir taraftan fidanları toprakla buluştururken, diğer taraftan arıtma tesislerimizi çalıştırıyor diğer bir taraftan çevreye saygılı projelerimizle kentimize hizmet ediyoruz. Vatandaşımızın bu noktada ki memnuniyeti biliyoruz. Sahillerimizi birleştirerek hemşerilerimizin kesintisiz bir şekilde sahillerden faydalanmasına gayret ediyoruz. Ereğli sahilimizde bunun güzel bir örneğidir” şeklinde konuştu.