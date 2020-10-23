İzmit Körfezi'ne yüzlerce kalkan ve levrek salındı

Kocaeli'de İzmit Körfezi'nin balıklandırma çalışmaları kapsamında Darıca sahilinden denize yüzlerce kalkan ve levrek yavrusu salındı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, körfezi kirletenlere 13 milyon ceza kestiklerini söyledi.

Türkiye'nin en büyük doğal limanlarından biri konumunda olan İzmit Körfezi, yapılan temizlik çalışmalarının ardından doğal güzelliğine kavuşması sonrasında balıklandırılmaa devam ediliyor. Bu kapsamda İzmit Körfezi'ni temizleyerek korunması çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, canlı popülasyonunu arttırmak için daha önce “İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi” kapsamında binlerce balığı Körfez Denizi ile buluşturmuştu. Projenin üçüncü aşaması kapsamında balıklar bu kez Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı'ndan törenle İzmit Körfezi'ne bırakıldı. Tören alanına getirilen kalkan ve levrekler, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in ellerinden İzmit Körfezi'ne salındı.

Çok sayıda katılımcı İzmit Körfezi'nde buluştu

Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetim ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dünya Dalış Rekortmeni Milli Sporcu Şahika Ercümen, kurum temsilcileri, protokol ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon'da yetişen levrek ve kalkan yavruları denizle buluştu

İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Projenin üçüncü aşamasında yüzlerce Levrek ve Kalkan yavruları Darıca sahilinden deniz ile buluştu.

“Bir damla atık su, arıtılmadan denize bırakılmıyor”

Programda konuşarak İzmit Körfezi'nin temizliğine önem verdiklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, “Biz İzmit Körfezimizi korumak için şehrimizin birçok noktasına arıtma tesisi kurduk. Şehir genelinde 23 adet arıtma tesisimiz bulunuyor. Gururla söylüyorum Kocaeli, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yüzde yüz arıtma yapılarak suyun ortama bırakıldığı bir şehirdir. Bir damla atık su arıtılmadan denize ulaşamıyor. Türkiye'de ilk olarak, bir belediye bunu yüzde yüz başardı” dedi.

“Körfezimizdeki çeşitliliği arttırıyoruz”

Temizlenen İzmit Körfezi'nde mavi bayraklı plajların sayısının her geçen yıl arttığına değinen Başkan Büyükakın, “Körfezimizin temiz olduğu ve temizliğinin her zaman yapıldığı, biz tekneler ile seyahet ederken veya sahilde otururken gördüğümüz yunuslardan anlıyoruz. Sahillerde bizlere şov yapan yunuslardan denizlerimizin temiz olduğunu görebiliyoruz. Körfezin temizlenmesi ile buradaki eko çeşitlilikte artışlar oldu. Balıklandırma projemiz kapsamında daha önceden denize bıraktığımız balıklar yavru balıklardı. Şimdi buradan bırakacağımız balıklar ise 600 ve 400 gram civarındalar. Buradaki çalışmamız ile Körfezimizdeki çeşitliliği arttırıyoruz” diye konuştu.

İzmit Körfezi'ni kirletenlere 13 milyon ceza

Deniz uçağı ile yapılan kontrollerde İzmit Körfezi'ni kirletenleri cezalandırdıklarını beliten Büyükakın, “Körfezimizi kirletenlere göz açtırmıyoruz, son 14 cezanın bedeli 13 milyon lira oldu. Körfezimize acımayana biz de acımıyoruz. Deniz uçağımızla Körfezimizi korumaya devam edeceğiz. Gururumuz olan Şahika hanımın yaptığı dalışla birlikte de Körfezimizin temizliğini tescil etmiş olacağız. Gelecekte çocuklarımızın gurur duyduğu bir şehrimiz olacak” şeklinde konuştu.

“Körfezimiz balıklara ve insanlarımıza yuva olmaya başladı”

Balıklandırma projesine destek veren tüm paydaşlara teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise “Sizlerin de gördüğü gibi eski Darıca ile şuanki Darıca arasında kıyaslama yapıldığında fark ortaya çıkıyor. Eskiden Körfez'de bırakın balık sayısını zenginleştirmeyi, balık tutmakta imkansızlıkları yaşıyorduk. Çok daha evveliyatında kirli bir körfezimiz vardı. Yapılan sistemli çalışmalar ile temizlenen körfezimiz hem balıklara hem de insanlara yuva olmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Balıklandırma projesinin üçüncü aşaması

İzmit Körfezi'ndeki canlı popülasyonunun arttırılması için başlatılan balıklandırma projesi üçüncü aşaması ile Darıca sahilinde gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında 2017 yılında Değirmendere ve 2018 yılında Karamürsel Sahillerinden balıklar denize binlerce balık bırakılmıştı. Proje kapsamında çevre bilincinin ve farkındalığının arttırılması, mevcut balık tür ve çeşitliliğinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunarak sürdürülebilir kılınması hedefleniyor. Ayrıca bölgenin ekonomik gelişmesi, amatör balıkçılığa katkı sağlanması ve halkın denizden faydalanması hedefiyle “İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi” çalışmaları sürdürülüyor.