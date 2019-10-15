İzmit Körfezi'ni kirleten gemilere 10 ayda 10 milyon TL ceza

İzmit Körfezi'nde çevre kontrol uçakları ile havadan yapılan denetimlerde denizi kirlettiği tespit edilen 10 gemiye 9 milyon 884 bin 339 TL para cezası kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı denetim ekipleri, İzmit Körfezi'nde kirliliğe geçit vermiyor. 7 gün 24 saat çalışan ekipler, 2019 yılında 10 olaya müdahale etti. Bu kapsamda çevre kontrol uçakları ile havadan yapılan denetimlerde, denizi kirlettikleri tespit edilen 10 gemiye toplam 9 milyon 884 bin 339 TL idari para cezası kesildi. Yakın zamanda da Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı denetim ekiplerinin yaptığı denetimlerde, denizi kirlettiği tespit edilen “Neptune İthaki” isimli Ro-Ro Yük Gemisi'ne ceza kesildi. 11 Ekim Cuma günü Ford Limanı'nda bulunan “Neptune İthaki” isimli yük gemisine hidrolik yağ sızıntısı sonucu deniz kirliliğine sebebiyet verdiğinden dolayı 2 milyon 517 bin 825 TL idari yaptırım uygulandı.

Deniz suyu kalitesi de takip ediliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi deniz suyu kalitesi de yakından takip ediliyor. Deniz suyunun kalitesini arttırmak ve Körfez'deki deniz canlıları popülasyonunu arttırmak hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında TÜBİTAK-MAM işbirliğinde “İzmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi” projesi hayata geçirildi. Proje ile izlemeler toplam 6 deniz istasyonunda bir yıl süresince mevsimlik olarak belirli derinliklerde gerçekleştiriliyor. Ayrıca Körfez'e deşarj olan 8 dereden ekipler tarafından numuneler alınarak ölçümler yapılıyor.