İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 108 bin lira ceza uygulandı

İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye, 3 milyon 108 bin 530 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliklerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Eskihisar Demiryeri mevkisinde denetim yaptı. Denetim sırasında Liberya bandıralı geminin deniz kirliliğine sebep olduğu tespit edildi. Liberya bandıralı gemiye 3 milyon 108 bin 530 TL ceza kesildi.